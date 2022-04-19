ЕС накачивает Украину вооружениями, что противоречит его обязательствам – МИД РФ

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Евросоюз, накачивая Украину вооружениями, нарушает его обязательства о том, что нельзя поставлять оружие в точки конфликта, где оно может быть использовано против мирных граждан. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

"Накачка оружием противоречит обязательствам, которые Евросоюз брал на себя, что нельзя поставлять оружие в точки конфликта, либо туда, где оно может быть использовано против гражданского населения. Но вы видите, что сейчас закрывают глаза на международное право и говорят о каких-то "правилах", – приводит слова Ильичева РИА Новости.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия направила всем государствам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружений Украине.

До этого президент США Джо Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о передаче вооружения, боеприпасов и другой военной помощи на сумму 800 миллионов долларов.

В парламенте Чехии также заявили о поставках Украине БМП и танков Т-72. При этом министр обороны страны поставки БМП и танков не подтвердила. По ее словам, Чехия отправляет Украине основные военные материалы и будет продолжать это делать.

О поставке Украине оборонительного вооружения заявила и Германия. При этом США, ФРГ, Франция и Британия призвали к защите мирного населения Украины.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

