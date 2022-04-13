США выделят Украине новый пакет военной помощи

Фото: U.S. Air Force via AP/Mauricio Campino

Президент США Джо Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о передаче вооружения, боеприпасов и другой военной помощи на сумму 800 миллионов долларов.

По его словам, США также договариваются с союзниками об отправке на Украину дополнительной военной помощи. Новый пакет помощи будет включать высокоэффективные типы вооружений, а также новые средства в случае широкого наступления России на востоке Украины.

В Пентагоне уточнили, что Киеву будут направлены 200 бронетранспортеров М113, 11 военных вертолетов Ми-17, 18 155-милиметровых гаубиц и 40 тысяч артиллерийских снарядов, 300 барражирующих снарядов Switchblade, 500 ракет для противотанковых комплексов Javelin.

Кроме того, в пакет помощи вошли 10 мобильных радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/MPQ-36, два трехмерных радара малой и средней дальности, 100 бронированных многоцелевых автомобилей повышенной проходимости, беспилотные аппараты береговой охраны.

Также военнослужащие Украины получат средства химической, биологической, радиологической и ядерной защиты, медицинское оборудование, 30 тысяч бронежилетов и шлемов, более двух тысяч оптических и лазерных дальномеров, взрывчатые вещества C-4, подрывные средства и противопехотные мины направленного поражения M18A1 Claymore.

"Я скажу вам, что министр (обороны США Ллойд Остин. – Прим. ред.) привержен направить вооружения и технику как можно быстрее", – цитирует главу Пентагона Джона Кирби ТАСС.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

