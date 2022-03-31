В планы США на Украине входят только поставки оружия и биолаборатории – Захарова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В планы США на Украине входят только биолаборатории и поставки оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала заявление директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, которая сообщила, что Соединенные Штаты пока не готовы говорить ни о какой конкретике в контексте предоставления Киеву возможных гарантий безопасности.

"Став гарантом безопасности Украины, Белый дом взял бы на себя обязательства сохранения мира в этой стране. Но в планы американских либеральных демократов это не входит", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

30 биологических лаборатории российские военные обнаружили на Украине 7 марта в ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Накануне в Минобороны РФ рассказали, что в создании биологического оружия принимали участие Пентагон и связанные с ним компании.

В министерстве обороны России уточнили, что речь идет о главах подразделений и других сотрудниках американского оборонного ведомства, а также о компаниях-подрядчиках, которые, согласно западным журналистским расследованиям, связаны с сыном президента США Хантером Байденом.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российское ведомство заполучило документы, которые свидетельствуют о планах Киева распылять ядовитые вещества с помощью дронов. По его словам, в настоящее время продолжится изучение данных, полученных от сотрудников украинских лабораторий, замешанных в секретных военно-биологических разработках США.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.