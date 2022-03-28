Биологическая программа США продолжает традиции Третьего рейха – Патрушев

Фото: depositphotos/kasto

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия завершает сбор доказательной базы в отношении военно-биологической деятельности США на Украине.

"Не сомневаюсь, что она будет сформирована, весь цивилизованный мир увидит, что Америка стала "достойным" продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми", – цитирует его РИА Новости.

Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе специальной операции, проводимой Россией. Российские военные нашли 30 лабораторий на территории страны.

Тогда же начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов рассказал, что заказчиком работ является управление министерства обороны США по снижению военной угрозы. В реализации проектов участвуют аффилированные с военным ведомством компании.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.