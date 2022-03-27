Захарова заявила, что России отказали в доступе к биолабораториям на Украине

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Россия добивалась доступа к биолабораториям на Украине и в Грузии через мировые институты, но ей было в этом отказано. Об этом в эфире телеканала "ТВ Центр" рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Внутрь лабораторий ходить нельзя, ни вам, ни специализированным наблюдателям. О чем это говорит? Об экспериментах, которые там шли, которые находятся вне закона", – сказала Захарова.

По ее словам, Пентагон использовал эти биолаборатории в военных целях, потому что не потратит ни цента на что-то, что не направлено на национальные военные интересы.

Ранее Следственный комитет РФ квалифицировал создание секретных биологических лабораторий на Украине по статье о разработке биологического оружия массового поражения. В УК РФ в главе "Преступления против мира и безопасности человечества" статьей 355 предусматривается ответственность за разработку и производство биологического оружия. По ней виновным грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

7 марта российские военные сообщили об обнаружении на Украине 30 биологических лабораторий, предположительно производящих биооружие. Они расположены в Харькове, Полтаве и Львове. В Минобороны отметили, что основной задачей программы являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.

Позднее министерство обороны РФ опубликовало схему, которая описывает механизм осуществления контроля над биолабораториями на Украине со стороны Соединенных Штатов. Из нее следует, что к финансированию биолабораторий причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена, сына действующего президента США.