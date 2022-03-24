США вели несогласованные военно-биологические работы в Индонезии – МО РФ

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Медицинский центр ВМС США вел несогласованные биологические работы в Джакарте, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Подобные неприемлемые подходы с молчаливого согласия американской администрации являются нормой для крупных фармкомпаний. Так, индонезийскими властями в 2010 году из-за многочисленных нарушений была прекращена деятельность медицинского центра ВМС США в Джакарте", – рассказал Кириллов в ходе брифинга.
Он уточнил, что на этом объекте американцы проводили отбор биологических проб и отказывались информировать правительство Индонезии о достигнутых результатах. Полученные материалы использовались в интересах аффилированной с Пентагоном фармацевтической компании Gilead, которая проводит испытания в том числе на Украине и в Грузии.
7 марта российские военные сообщили об обнаружении на Украине 30 биологических лабораторий, предположительно производящих биооружие. Они расположены в Харькове, Полтаве и Львове. В Минобороны отметили, что основной задачей программы являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.
Позднее министерство обороны РФ опубликовало схему, которая описывает механизм осуществления контроля над биолабораториями на Украине со стороны Соединенных Штатов. Из нее следует, что к финансированию биолабораторий причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена, сына действующего президента США.
Микробиолог прокомментировал проводимые на Украине биологические исследования
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