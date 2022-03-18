Украина может быть крупнейшим проектом Пентагона по биолабораториям – Лавров

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В России не исключают возможности того, что Украина может оказаться крупнейшим проектом Пентагона по созданию биолабораторий, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Были открыты и другие документы, это документы, которые связаны с военно-биологической деятельностью лабораторий США на Украине. Это документы с подписями украинских официальных лиц, американцев", – сказал Лавров в интервью RT.

По его словам, США имеют много подобных лабораторий в бывших странах СССР.

"Украина, возможно, это крупнейший проект с точки зрения Пентагона, который и распоряжается деятельностью этих лабораторий", – добавил глава МИД РФ.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия запросит экстренное заседание Совбеза Организации Объединенных Наций по теме биолабораторий. По словам дипломата, это связано с вновь выявленными деталями и документами, которые оказались у российской стороны в ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

17 марта министерство обороны России обнародовало материалы, описывающие работу биолабораторий на Украине, в которых, по данным ведомства, создавали компоненты биологического оружия.

Как рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, Москва обладает доказательствами непосредственного участия Пентагона в финансировании указанных объектов. По данным МО РФ, США выделили лабораториям в Киеве, Одессе, во Львове и Харькове средства в объеме 32 миллионов долларов.