Материалы из биолабораторий Украины могут попасть в руки террористов – Небензя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Россия предостерегает мировое сообщество о рисках попадания материалов разработок из украинских биолабораторий в руки террористов.

По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, полученные российскими военными материалы содержат информацию о том, что из биолаборатории Харькова было вывезено за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей.

"Мы не знаем, какова дальнейшая судьба этих опасных биоматериалов и каковы будут последствия того, что они безо всякого международного контроля растворятся. Не исключено, что на просторах Европы. В любом случае высок риск хищения для использования в террористических целях или для продажи на черном рынке", – цитирует его ТАСС.

Небензя отметил, что сеть из 30 биолабораторий ведет разработки по усилению патогенных свойств различных смертельных болезней, в том числе чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры. Он подчеркнул, что Минобороны РФ располагает документами, которые подтверждают данные факты.

"Эта работа ведется при финансировании и непосредственном кураторстве управления Минобороны США по снижению военной угрозы, в том числе в интересах Национального центра медицинской разведки Минобороны США", – заключил он.

Ранее Госдума призвала ООН и Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе расследовать деятельность обнаруженных на Украине биологических лабораторий. Депутаты подчеркнули, что в случае выявления признаков такой деятельности это будет означать, что США и Украина нарушили принятую в рамках ООН Конвенцию о запрещении разработки биологического оружия.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

7 марта в ходе спецоперации по защите ДНР и ЛНР российские военные сообщили об обнаружении на Украине 30 биологических лабораторий, предположительно производящих биооружие. Они расположены в Харькове, Полтаве и Львове. В Минобороны сообщили, что основной задачей программы являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.