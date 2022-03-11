Националисты взорвали корпус физико-технического института в Харькове – МО РФ

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Националисты взорвали корпус физико-технического института в Харькове. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
"Очередная провокация националистов зафиксирована в Харькове", – сказал он.
Взрыв прогремел в одном из корпусов института на улице Академической. Целью националистов стало скрытие работ по ядерной тематике.
"Под завалами могут находиться до 50 сотрудников учреждения", – добавил Мизинцев.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позднее в российском министерстве обороны предупредили, что служба безопасности Украины и боевики неонацистского батальона "Азов" планируют осуществить провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе Харькова. Уточнялось, что националисты осуществили минирование экспериментальной ядерной установки в Харьковском физико-техническом институте.
7 марта в ходе спецоперации по защите ДНР и ЛНР российские военные сообщили об обнаружении на Украине 30 биологических лабораторий, предположительно производящих биооружие. Они расположены в Харькове, Полтаве и Львове. По данным Минобороны РФ, указанные лаборатории работали с чумой и сибирской язвой, а также с коронавирусом летучих мышей.
После этого замгоссекретаря США Виктория Нуланд подтвердила наличие на Украине американских лабораторий, занимающихся биологическими исследованиями. Она выразила обеспокоенность тем, что хранящиеся там материалы могут попасть в руки российских военных.
Националисты взорвали корпус физико-технического института в Харькове
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