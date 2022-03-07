СБУ готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением в районе Харькова – МО РФ

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Служба безопасности Украины и боевики неонацистского батальона "Азов" планируют осуществить провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе Харькова. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы министерства обороны РФ.

По информации Минобороны, националисты осуществили минирование экспериментальной ядерной установки в Харьковском физико-техническом институте.

"СБУ и боевики батальона Азов планируют подорвать реактор и обвинить Вооруженные силы России в якобы нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке", – заявили в министерстве.

Там добавили, что 6 марта в Харьков прибыли зарубежные журналисты для фиксации последствий провокации. Как уточнили в Минобороны РФ, таким образом планируется обвинить Россию в создании экологической катастрофы.

Ранее сообщалось, что российские военные в ходе специальной операции по защите ДНР и ЛНР вскрыли сведения реализуемой военно-биологической программы, финансируемой Соединенными Штатами. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Позднее глава комитета Госдумы по международным делам и член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий заявил, что эта информация является веским основанием для проведения специальной операции в Донбассе.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.