МО РФ сообщило о разрабатываемом на Украине биологическом оружии при финансировании США

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Российские военные в ходе специальной операции по защите ДНР и ЛНР вскрыли сведения реализуемой военно-биологической программы, финансируемой Соединенными Штатами. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США", – отметил Конашенков, слова которого приводит ТАСС.
Он уточнил, что от сотрудников украинских биолабораторий были получены сведения об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.
По словам представителя ведомства, очевидно, что с началом спецоперации у Пентагона появились большие опасения в раскрытии ведения секретных биологических исследований на украинской территории.
"Для недопущения вскрытия фактов нарушения США и Украиной статьи 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия украинским Минздравом во все биолаборатории было направлено указание об экстренной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов", – отметил он.
Конашенков заявил, что на данный момент над документами специалистами из РФ ведется анализ войск радиационной, химической и биологической защиты.
"Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях, в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. В ближайшее время мы представим результаты анализа полученных документов. Часть из них, в частности указание Минздрава Украины об уничтожении патогенов и акты уничтожения в полтавской и харьковской биолабораториях, мы публикуем прямо сейчас", – заключил представитель Минобороны РФ.
Ранее Конашенков представил последние данные по спецоперации на Украине. Согласно официальным сведениям ведомства, были уничтожены 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и минометов.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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