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Российский фронтовой бомбардировщик Су-34 уничтожил военный объект украинских националистов, сообщает министерство обороны РФ.

Уточняется, что экипаж истребителя высокоточными авиационными средствами поражения уничтожил объект военной инфраструктуры военизированных формирований украинских националистов.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что ВС России поразили более 2,2 тысячи объектов военной инфраструктуры Украины. Он подчеркнул, что ракетными войсками ВС РФ также был уничтожен зенитный ракетный комплекс ПВО С-300 на Украине.

Ранее Россия объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи. По данным Народной милиции ДНР, из Мариуполя вышли 17 человек, а из Волновахи – никто.

5 марта во второй половине дня Минобороны РФ сообщило, что попытки выхода мирных жителей по гуманитарным коридорам в сторону России пресекаются националистами. В ведомстве отметили, что возникшая пауза в итоге позволила националистам совершить перегруппировку и укрепить свои позиции.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

