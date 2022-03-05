Военнослужащие РФ взяли под контроль военную базу ВСУ под Херсоном

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Министерство обороны РФ сообщило, что российские военнослужащие взяли под контроль базу Вооруженных сил Украины под Херсоном.

"Российские военнослужащие взяли под контроль военную базу Вооруженных сил Украины неподалеку от села Раденск Херсонской области. Украинские военные в спешке покидали позиции, оставив базу с техникой, вооружением и боеприпасами", – рассказали в ведомстве.

На складе базы были обнаружены украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, автомобили "Урал", а также более 4,5 тысячи тонн боеприпасов, ракетные снаряды для систем залпового огня, а также минометные боеприпасы и осколочно-фугасные снаряды.

По информации Минобороны, на базе ВСУ могли готовить порядка четырех тысяч бойцов разных подразделений – морской пехоты, саперов, связистов, танкистов и артиллеристов.

В субботу, 5 марта, российская сторона объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи. Гуманитарные коридоры и маршруты выхода были согласованы с украинской стороной.

Позднее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что националисты пресекают попытки выхода мирных жителей по гуманитарным коридорам в сторону России.

В конечном итоге по состоянию на 16:00 по московскому времени через гуманитарный коридор в Мариуполе вышли 17 человек, гумкоридором в Волновахе никто не воспользовался.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.