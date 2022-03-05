17 человек воспользовались гумкоридором в Мариуполе – Басурин

16:08
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
С момента объявления режима тишины через гуманитарный коридор в Мариуполе вышли 17 человек, тогда как гумкоридором в Волновахе до сих пор никто не воспользовался. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"По последней информации, которая у меня есть, смогли вырваться оттуда 17 человек: 12 взрослых и 5 детей. <...> Из Волновахи <...> до сих пор никто не вышел", – сказал он.
Басурин уточнил, что Вооруженные силы ДНР продолжают придерживаться режима тишины, а гуманитарный коридор в Волновахе все еще остается открытым.
3 марта в Белоруссии состоялся второй раунд переговоров между Россией и Украиной. По итогам встречи стороны смогли договориться о возможном прекращении огня и гуманитарных коридорах для мирного населения. Спустя два дня Россия объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи.
Во второй половине дня в субботу Минобороны РФ сообщило, что попытки выхода мирных жителей по гуманитарным коридорам в сторону России пресекаются националистами. В ведомстве отметили, что возникшая пауза в итоге позволила националистам совершить перегруппировку и укрепить свои позиции.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Эксперт рассказал, что стоит за терминами "гуманитарный коридор" и "режим тишины"
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