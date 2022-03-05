Бастрыкин поручил возбудить дело по факту подрыва дома украинскими националистами

13:44
Фото: AP Photo/Sergei Grits/ТАСС
Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по факту подрыва дома в Мариуполе украинскими националистами. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
"Глава СК России указал на необходимость оперативного принятия всех необходимых мер, в том числе во взаимодействии со следственными органами ДНР, направленных на установление всех причастных к преступной деятельности националистов", – говорится в сообщении ведомства.
В СК подчеркнули, что в очередной раз националисты Украины показали свое настоящее лицо, причиняя вред мирному населению, игнорируя договоренности о режиме тишины и предоставлении гуманитарных коридоров для эвакуации жителей.
Жилой дом в Мариуполе был взорван нацбатальоном "Азов" после объявления об открытии гуманитарных коридоров. Об этом сообщил замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 1"
"Хочу отметить, что дом был взорван после того, как мы объявили, что с 10 часов по московскому времени открываем гуманитарные коридоры для выхода гражданского населения из двух населенных пунктов – Волновахи и Мариуполя", – заявил Басурин.
По его словам, нацбатальон "Азов" готовил план уничтожения мирных жителей в Мариуполе. Таким образом националисты хотели обвинить РФ в обстреле города.
Утром 5 марта боевики нацбатальона "Азов" привели в действие взрывное устройство в Мариуполе, в результате которого произошло обрушение дома. Сообщалось, что из-за взрыва под завалами в подвале оказались до 200 человек, включая женщин и детей.
До этого российская сторона объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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