ВС России уничтожили большой склад с противотанковыми комплексами в Житомире

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Вооруженные силы России уничтожили большой склад с противотанковыми комплексами Javelin и NLOW в Житомире, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"За прошедшие сутки ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожен склад боеприпасов на территории воинской части в Житомире, где хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLOW", – приводит слова Конашенкова ТАСС.

По его словам, всего за время спецоперации на Украине было уничтожено 2 037 объектов военной инфраструктуры.

"Среди них – 71 пункт управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 98 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 61 радиолокационная станция", – сказал он.

Ранее российская сторона объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи. Режим тишины начал действовать 5 марта в 10:00 по московскому времени. В Минобороны РФ уточнили, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.

В Белоруссии вечером 3 марта завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной. По его итогам глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что сторонам удалось в том числе договориться о возможном прекращении огня и гуманитарных коридорах для населения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

