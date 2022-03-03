Новый раунд переговоров России и Украины состоится в ближайшее время – Слуцкий

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Третий раунд переговоров между представителями России и Украины может состояться уже в ближайшие дни. Об этом в эфире телеканала РБК заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Предстоит третий, не менее важный раунд переговоров в самые ближайшие дни. Потребуются парламентские усилия, некоторые договоренности нужно будет закреплять и затем проводить процедуры национальной ратификации", – сказал депутат.

То же самое, по его словам, касается итогов нынешней встречи. Уже достигнутые и предстоящие договоренности потребуется закрепить на высшем уровне, отметил он. При этом Слуцкий не исключил, что сторонам может потребоваться еще несколько раундов переговоров.

Парламентарий подчеркнул, что с реализацией всех договоренностей между Россией и Украиной тянуть нельзя.

В Белоруссии вечером 3 марта завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Встреча прошла в Беловежской пуще.

Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав вошли замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

