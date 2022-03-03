Путин заявил, что затягивание Киевом переговоров повлечет новые требования России

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Затягивание переговорного процесса украинской стороной повлечет выдвижение новых требований со стороны России, заявил Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву", – сказал президент России.

Ранее сообщалось, что Путин в разговоре с Макроном заявил, что задачи специальной военной операции России на Украине будут выполнены в любом случае. Он пояснил, что в первую очередь речь идет о демилитаризации и нейтральном статусе Украины, чтобы с ее территории никогда не исходила угроза для России.

Это не первый телефонный разговор двух лидеров за последнюю неделю. Ранее российский лидер назвал французскому коллеге причины специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. По итогу переговоров Путин и Макрон условились оставаться в контакте.

Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.