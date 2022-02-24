Путин и Макрон провели телефонный разговор

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Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели откровенный телефонный разговор. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В материале говорится, что российский лидер назвал французскому коллеге причины специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик.

"Состоялся серьезный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины", – сообщает пресс-служба Кремля.

По итогу переговоров Путин и Макрон условились оставаться в контакте.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

К утру четверга российским военным удалось подавить средства противовоздушной обороны ВСУ. При этом украинская погранслужба не оказывала сопротивления подразделениям РФ.