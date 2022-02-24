Глава МИД Германии заявила о последствиях для Берлина санкций против России

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Глава МИД Германии Анналена Бербок в специальном обращении заявила, что санкции против России из-за военной операции в Донбассе негативно скажутся на Берлине.
"Мы не искали этой ситуации, но мы не можем и не будем ее избегать. Европейский милый порядок последних десятилетий – это основа для жизни в благосостоянии и мире. Если мы за это не вступимся сейчас, мы заплатим еще более высокую цену", – цитирует Бербок РИА Новости.
Ранее Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Позднее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что вторжение РФ не имеет оправдания. Он отметил, что Италия совместно с НАТО и партнерами работает над общим и решительным ответом. С таким же мнением выступил австрийский канцлер Карл Нехаммер.
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