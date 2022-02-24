Италия и Австрия осудили действия России на Украине

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Власти Италии и Австрии осудили действия России на Украине. Премьер-министр Италии Марио Драги выразил поддержку народу и руководству Украины.

По его словам, действия РФ не имеют оправдания. Он отметил, что Италия совместно с НАТО и партнерами работает над общим и решительным ответом.

Австрийский канцлер Карл Нехаммер также осудил шаги России, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины. По его словам, такие действия не могут остаться без ответа.

"ЕС отреагирует быстро, сплоченно и недвусмысленно. Мы координируем с нашими европейскими партнерами и единомышленниками дальнейшие действия в отношении России", – написал в Twitter Нехаммер.

Ранее Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя попросил не называть текущие события на Украине войной. Он подчеркнул, что происходящее является специальной военной операцией. Так он ответил на реплику постпреда Украины.