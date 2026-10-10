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10 октября, 23:06

Политика

Правительство направит около 3 млрд руб на развитие туристической инфраструктуры

Фото: ТАСС/Андрей Чепакин

Правительство направит порядка 3 миллиардов рублей на развитие туристической инфраструктуры в нескольких регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Распоряжение о финансировании подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным. Получателями средств станут Адыгея, Бурятия и Тверская область. Необходимая инфраструктура, автомобильные дороги и инженерные сети появятся в курортах "Лагонаки", "Волшебный Байкал" и "Завидово".

Параллельно правительство утвердило создание новой особо охраняемой природной территории федерального значения – национального парка "Вулканы Камчатки". Он появится на базе сети природных парков регионального значения и расположится в Усть-Камчатском, Мильковском, Усть-Большерецком и Елизовском муниципальных округах.

Отмечается, что благодаря повышению правового статуса этих территорий до федерального уровня ландшафты и природные комплексы будут лучше охраняться. Кроме того, туристические маршруты станут безопаснее.

Ранее стало известно, что маршрут "Золотое кольцо" будет расширен на 49 населенных пунктов в честь его 60-летия, которое наступит в 2027 году. Название будет подразумевать ряд разных туристических продуктов, в том числе привычные автобусные экскурсии, 14 специальных автотуров, речные круизы с новыми остановками и железнодорожные туры.

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