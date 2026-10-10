Движение временно закрыто на МКАД в районе Ленинградского шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение временно закрыто на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Спустя некоторое время движение на данном участке открыли.

Ранее движение транспорта было временно ограничено на двух участках в Москве. Речь шла про улицу Мнёвники в районе улицы Народного Ополчения в сторону центра, а также про внешнюю сторону Садового кольца в районе Садовой-Кудринской улицы. Однако спустя время движение на данных участках открыли.

Кроме того, в Москве комплексно переразметили Алтуфьевское шоссе. На развязке с МКАД появилось больше полос на въездах и съездах. В результате пропускная способность съезда с внутренней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе увеличилась в 2 раза.

Помимо этого, изменилась организация движения на нескольких участках выделенных полос. В частности, на Нижегородской улице под эстакадой МСД был убран 100-метровый разрыв выделенки при движении в центр и соединены два участка полосы в сторону области в районе улицы Нижней Хохловки.

