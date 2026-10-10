Движение временно закрыто на улице Мнёвники и на внешней стороне Садового кольца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение транспорта временно ограничено на двух участках в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, водители не смогут проехать по улице Мнёвники в районе улицы Народного Ополчения в сторону центра, а также по внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Кудринской улицы.

Однако спустя время движение на данный участках открыли.

Ранее в столице комплексно переразметили Алтуфьевское шоссе. На развязке с МКАД увеличили количество полос на въездах и съездах. Таким образом, по предварительным данным, пропускная способность съезда с внутренней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе увеличилась в 2 раза.

До этого изменилась организация движения на нескольких участках выделенных полос. Например, на Нижегородской улице под эстакадой МСД убрали 100-метровый разрыв выделенки при движении в центр и соединили два участка полосы в сторону области в районе улицы Нижней Хохловки.

