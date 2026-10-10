Собянин: в Москве создают новые игровые и развивающие площадки для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые и обновленные игровые пространства появились во дворах Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В частности, в Нагатинском Затоне установили двухмачтовый корабль с горками и переходами. Рядом разместили тематические развивающие панели, с помощью которых дети могут изучать созвездия и планеты, а также "подготовить" ракету к полету.

В Ломоносовском и Даниловском районах, а также в Ясеневе специалисты обустроили игровые городки в виде мишки с бочонком меда. Забраться на высокую горку можно с двух сторон по веревочным лазалкам разной сложности. Также на площадках есть батуты, балансиры, качели и карусели.

В Очаково-Матвеевском появилась большая площадка с разноформатными качелями и игровой комплекс со множеством уровней и круговыми горками. Центральным элементом стала крупная конструкция для лазания в форме волны.

В районе Новокосино специалисты обустроили несколько тематических космических площадок. Там разместили лунные станции с иллюминаторами и горками, орбиту с качелями и лазами, а также ракету с горками и тоннелями.

Еще одна космическая игровая зона появилась в Покровском-Стрешневе. Здесь установили мини-скалодром с изображениями планет и игровой комплекс в виде космической станции.

В Лианозове сделали игровые комплексы для малышей в стиле джунглей и веревочную полосу препятствий, напоминающую лианы. Рядом оборудовали пространство для ребят постарше с барабанами, горками и веревочными лазалками.

Собянин указал, что подобные развивающие площадки создают по всей Москве, чтобы дети проводили время познавательно и интересно.



Ранее в районе Новогиреево появилась инфраструктура для отдыха и занятий спортом. В частности, у дома 50 на Зеленом проспекте специалисты обустроили универсальную спортивную площадку с трибунами для зрителей, организовали фитнес-зону с силовыми тренажерами и турниками рядом с площадкой.

Также были установлены теннисные столы. Кроме того, в квартале обустроили новые места для тихого отдыха с удобными лавочками и качелями.

