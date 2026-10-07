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07 октября, 09:56

Город

В Новогирееве появилась новая инфраструктура для отдыха и занятий спортом

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В районе Новогиреево появилась новая инфраструктура для отдыха и занятий спортом. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы в MAX.

Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в этом году в рамках программ создания комфортной городской среды обновили квартал, расположенный между Мартеновской улицей, Зеленым проспектом и 6-м проспектом Новогиреева. Там находятся 11 жилых домов.

Во время работ у дома 50 на Зеленом проспекте обустроили универсальную спортивную площадку с трибунами для зрителей, организовали фитнес-зону с силовыми тренажерами и турниками рядом с площадкой, установили теннисные столы, а также сделали игровую зону с огромной ракетой, винтовой горкой и канатами для детей всех возрастов, дополнительно поставив батуты и песочницы.

Кроме того, в квартале обустроили новые места для тихого отдыха с удобными лавочками и качелями.

Ранее сообщалось, что уже более 110 старых домов полностью расселили на юго-западе Москвы с начала реализации программы реновации. Всего участниками стали жители 512 зданий. Для москвичей передали 55 жилых комплексов. Расселенные здания находятся в 10 районах округа.

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