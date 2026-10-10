Вирусолог Никитин: вакцины для животных в РФ могут начать проверять на вирус Ауески

10 октября, 19:05Общество
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Николай Никитин допустил ужесточение контроля производства вакцин для животных после обнаружения вируса болезни Ауески в образцах препарата "Мультикан-8". Об этом он рассказал ТАСС на площадке международного фестиваля "Наука 0+".
По словам эксперта, в частности, может быть введен анализ на вирус Ауески при проверке партий клеток для выращивания вируса или до регистрации готовой партии вакцины.
Никитин напомнил, что при производстве вакцин применяются культуры клеток, в которых размножается вирус, используемый для борьбы с инфекцией. Их состав строго контролируют в рамках специального протокола. При этом туда могут попасть другие вирусы. Такие ситуации индивидуальны, поэтому в этом случае необходимо смотреть на результаты конкретной проверки.
Ранее жители Ярославской области пожаловались, что после введения вакцины "Мультикан-8" у собак начинались рвота и судороги, а также повышалась температура. По информации СМИ, несколько животных погибли.
После произошедшего производитель отозвал серию № 20 препарата. Россельхознадзор приостановил обращение вакцины этой партии, а затем принял решение уничтожить его. Позже в образцах серии был обнаружен живой вирус болезни Ауески.
Через некоторое время выяснилось, что производитель использовал заведомо подложный паспорт качества на одну из серий. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.
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