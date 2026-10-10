Президент Руанды примет участие в саммите Россия – Африка в Москве

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Президент Руанды подтвердил участие в третьем саммите Россия – Африка, который пройдет в Москве 28–29 октября 2026 года. Об этом сообщил посол республики в России Джозеф Нзабамвита по итогам IX Международного форума "Северный Кавказ: пространство диалога, традиций и развития", передает ТАСС.

По словам дипломата, в ходе саммита планируется подписать соглашение об учреждении комиссии по вопросам социально-экономического и политического сотрудничества между странами. Нзабамвита отметил, что участие в форуме на Северном Кавказе должно перевести взаимодействие двух стран с федерального уровня на региональный.

"Мы заинтересованы в налаживании связей с представителями северных регионов", – подчеркнул посол.

Кроме того, Руанда приглашает российские компании инвестировать в строительство заводов по производству минеральных удобрений на своей территории. Нзабамвита пояснил, что республика заинтересована в закупке удобрений, однако более эффективным вариантом стало бы создание производств непосредственно в Руанде.

"Это сделало бы процесс более эффективным и экономически выгодным для компаний из вашего региона", – добавил дипломат.

Помимо этого, Руанда считает, что Россия производит лучшее оружие в мире, поэтому с гордостью использует российскую военную технику. Дипломат отметил, что президенты двух стран признали необходимость значительных улучшений в сфере экономики и торговли.

При этом связи между государствами уже существуют: Руанда закупает у России преимущественно продукцию военного назначения и технику. Кроме того, по словам посла, его страна приобретает значительные объемы оборудования для сферы информационных технологий.

Ранее Владимир Путин сообщал, что РФ придает большое значение укреплению дружественных связей с африканскими странами. По его словам, Африку и Россию объединяет стремление к формированию справедливого многополярного мира, который базируется на равенстве и верховенстве международного права, свободе от дискриминации и диктата.

