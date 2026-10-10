10 октября, 17:28 (обновлено 10.10.2026 19:06)Политика
Президент Руанды примет участие в саммите Россия – Африка в Москве
Фото: AP/Abdul Saboor
Президент Руанды подтвердил участие в третьем саммите Россия – Африка, который пройдет в Москве 28–29 октября 2026 года. Об этом сообщил посол республики в России Джозеф Нзабамвита по итогам IX Международного форума "Северный Кавказ: пространство диалога, традиций и развития", передает ТАСС.
По словам дипломата, в ходе саммита планируется подписать соглашение об учреждении комиссии по вопросам социально-экономического и политического сотрудничества между странами. Нзабамвита отметил, что участие в форуме на Северном Кавказе должно перевести взаимодействие двух стран с федерального уровня на региональный.
"Мы заинтересованы в налаживании связей с представителями северных регионов", – подчеркнул посол.
Кроме того, Руанда приглашает российские компании инвестировать в строительство заводов по производству минеральных удобрений на своей территории. Нзабамвита пояснил, что республика заинтересована в закупке удобрений, однако более эффективным вариантом стало бы создание производств непосредственно в Руанде.
"Это сделало бы процесс более эффективным и экономически выгодным для компаний из вашего региона", – добавил дипломат.
Помимо этого, Руанда считает, что Россия производит лучшее оружие в мире, поэтому с гордостью использует российскую военную технику. Дипломат отметил, что президенты двух стран признали необходимость значительных улучшений в сфере экономики и торговли.
При этом связи между государствами уже существуют: Руанда закупает у России преимущественно продукцию военного назначения и технику. Кроме того, по словам посла, его страна приобретает значительные объемы оборудования для сферы информационных технологий.
Ранее Владимир Путин сообщал, что РФ придает большое значение укреплению дружественных связей с африканскими странами. По его словам, Африку и Россию объединяет стремление к формированию справедливого многополярного мира, который базируется на равенстве и верховенстве международного права, свободе от дискриминации и диктата.