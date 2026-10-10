Главе СК доложат о расследовании по делу о хулиганстве подростков в столичном регионе

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Следователи возбудили уголовные дела по факту агрессивных действий групп подростков по отношению к сверстникам в столичном регионе. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе СК России.

Поводом для проверки стали публикации в соцсетях о противоправной деятельности несовершеннолетних из числа приезжих в Восточном районе столицы и подмосковной Балашихе. На агрессию со стороны подростков пожаловались местные жители.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовных дел. Исполнение требования контролируется центральным аппаратом ведомства.

Ранее в Приморском крае группа школьниц напала на 13-летнюю сверстницу в городе Партизанске на Ленинской улице. Они избили девочку и забрали ее сумку. После публикации видео в Сети СК начал проверку по статье о хулиганстве.

