В Ижевске 16-летнего подростка обвинили в убийстве дедушки

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Следственные органы Удмуртии предъявили обвинение 16-летнему подростку в убийстве его 71-летнего дедушки. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Тело пожилого мужчины нашли в квартире дома на улице Орджоникидзе. По версии следствия, 5 октября внук нанес дедушке множественные удары твердым тупым предметом и ножом по различным частям тела, в том числе по голове. От полученных травм пенсионер скончался на месте.

Подозреваемого задержали. Он уроженец Нижнекамска, учится в местном учреждении среднего профессионального образования.

Ранее суд Иркутска вынес приговор 44-летнему иностранцу, который избил свою 17-летнюю дочь и вытолкнул ее из окна четвертого этажа. Инцидент произошел, когда отец увидел девушку без шапки на улице. Она должна была находиться на занятиях в школе. Пострадавшую доставили в больницу, где она дала показания следователям.