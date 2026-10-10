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10 октября, 17:14

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Bild: убивший двух чиновников в Баварии оказался бывшим полицейским

Убивший двух чиновников в Баварии оказался бывшим полицейским

Фото: 123RF.com/pradeepthundiyil

В Баварии задержан 60-летний мужчина, подозреваемый в убийстве двух чиновников во время проверки оружия. Об этом сообщает газета Bild.

По данным издания, подозреваемый в прошлом служил в полиции. В частности, в 1991 году он носил полицейскую форму. Как долго он прослужил и почему оставил профессию, пока неизвестно.

О задержании подозреваемого стало известно 9 октября после штурма дома злоумышленника, в котором было совершено преступление. Предварительно, мужчина, будучи в прошлом охотником и спортивным стрелком, легально владел десятью единицами оружия.

Соседи отзывались о задержанном как о замкнутом человеке, который ни с кем в деревне не поддерживал контактов. Причина совершенного преступления до сих пор неизвестна, однако следствие не усматривает в произошедшем экстремистских мотивов.

Первые сообщения о звуках выстрелов в немецкой общине Бернгау поступили полиции днем 8 октября. После этого правоохранители оцепили район.

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