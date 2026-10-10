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10 октября, 19:21

Политика

ВС РФ поразили дата-центр с разведданными в Киеве

Фото: mil.ru

Российские военные поразили центр обработки данных "АТМ Укрсиббанка" в Киеве, который использовался Вооруженными силами Украины (ВСУ) для сбора и хранения разведывательной информации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по сухогрузу, который доставлял в порт Одесса грузы военного назначения.

Ранее ВС РФ поразили сухогруз с военными грузами в порту Николаев в Николаевской области. Вместе с тем удары нанесены по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в Запорожской и Харьковской областях.

До этого российские военные ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Удары наносились по объектам, где производятся и хранятся крылатые ракеты "Фламинго", а также БПЛА большой и средней дальности.

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