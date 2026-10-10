Военнослужащий погиб в Армении от огнестрельного ранения

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Военнослужащий одной из войсковых частей Минобороны Армении погиб от огнестрельного ранения. Об этом сообщили в ведомстве, передает РИА Новости.

Началось расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее двое военнослужащих Корпуса морской пехоты США были задержаны на японском острове Окинава по подозрению в нападении на троих местных жителей. Инцидент произошел во время праздничных мероприятий, посвященных местному фестивалю.

До этого погиб один из американских военных, участвовавший в операции "Южное копье" по борьбе с наркокартелями в районе Карибского бассейна. Уточняется, что пехотинец упал за борт и не был найден.

