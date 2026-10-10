Мошенники стали продавать билеты на нелегальные автобусы из Москвы в Ташкент

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В социальных сетях участились случаи продажи билетов на нелегальные автобусные рейсы из Москвы в Ташкент от имени государственной компании Uzautotrans Service. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Узбекистана.

Злоумышленники размещают объявления, используя фотографии и видеозаписи автобусов перевозчика. После обращения они заявляют, что билеты на официальные рейсы якобы закончились, и предлагают приобрести их напрямую у посредников по завышенной стоимости. В итоге пассажиров отправляют на нелегальных автобусах.

В ведомстве призвали граждан проверять информацию о рейсах и покупать билеты только через официальные каналы продаж. Автобусы из Москвы в Ташкент отправляются только с автостанций "Новоясеневская" и "Котельники" по понедельникам и четвергам. Конечный пункт маршрута – автовокзал "Ташкент".

Билеты можно приобрести в кассах указанных автостанций, а также онлайн через мобильные приложения и сайты. Стоимость билета на регулярный рейс составляет 8,5 тысячи рублей, на дополнительные рейсы – 7 тысяч рублей.

Пассажирам рекомендуют не переводить деньги неизвестным посредникам и не полагаться исключительно на объявления в социальных сетях, даже если в них используются фотографии автобусов официального перевозчика.

Ранее в Роскачестве предупредили, что покупка билетов на концерты с рук может привести к получению поддельного документа или билета, уже проданного нескольким людям. В ведомстве указали, что даже если продавец не мошенник, такая покупка создает дополнительные проблемы.

В случае с электронными билетами, как указали в Роскачестве, сработает правило "кто первый – того и место", то есть система не даст пройти тому, кто пришел позже по уже активированному билету. Кроме того, если концерт будет отменен, получить свои деньги обратно через перекупщика будет практически невозможно.

