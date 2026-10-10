ТАСС: Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в ближайшие недели

Фото: AP/Sputnik/Kremlin Pool/Gavriil Grigorov

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут посетить Москву в ближайшие две недели. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

Собеседник журналистов добавил, что детали будут согласованы позднее.

Ранее Кушнер заявил, что Вашингтон после переговоров в Москве и Киеве получил четкое представление о том, как добиться долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Он указал, что в ходе поездок возникли новые идеи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Владимир Путин всегда рад видеть американских переговорщиков в Москве.

