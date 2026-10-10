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10 октября, 17:11

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Minval: закон о запрете ЛГБТ-пропаганды может быть принят в Азербайджане

Закон о запрете ЛГБТ-пропаганды может быть принят в Азербайджане – СМИ

Фото: 123RF.com/sikaraha

Закон о запрете ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) может быть принят в Азербайджане. Об этом сообщает издание Minval.

Как сказано в материале, в случае принятия закона соответствующий контент нельзя будет распространять в Сети, СМИ, рекламе, фильмах и учебных заведениях. Среди несовершеннолетних будет запрещено распространять материалы, которые пропагандируют нетрадиционные отношения и педофилию.

Уточняется, что при нарушении граждан будут штрафовать. При повторных случаях возможен административный арест. Также может быть приостановлена деятельность СМИ. Для зарубежных медиа предполагается аннулирование разрешения на работу на территории Азербайджана. Вместе с тем к ответственности будут привлекать владельцев или глав средств массовой информации.

Инициатива направлена на защиту несовершеннолетних от информации, которая может негативно сказаться на их здоровье и развитии.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий в республике штрафы за пропаганду нетрадиционной ориентации, смены пола, педофилии и отказа от рождения детей. Нарушителям придется заплатить до 900 белорусских рублей (около 24 тысяч российских рублей).

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