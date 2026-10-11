Саудовские власти подтвердили гибель 12 человек при атаке на аэропорт Эр-Рияда

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Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии подтвердило, что в результате атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде погибли как минимум 12 человек, еще 309 получили ранения. Об этом ведомство сообщило в соцсети X.

Среди погибших – четыре гражданина Саудовской Аравии, а также граждане США, Египта, Иордании, Сирии, Палестины, Судана и двое жителей Бангладеш. В ведомстве уточнили, что часть раненых находится в критическом состоянии.

Все пострадавшие доставлены в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь. В управлении добавили, что атака причинила материальный ущерб, масштабы которого в настоящее время оцениваются.

Взрыв прогремел в аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде вечером 10 октября. Сразу после этого авиагавань приступила к эвакуации пассажиров и персонала.

Удар нанесли хуситы из правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах". По данным СМИ, ракеты попали в терминалы 3 и 4 международного аэропорта. В результате удара часть крыши обрушилась на находившихся внутри людей, для эвакуации раненых задействовали вертолеты.

Аэропорт Эр-Рияда останется закрыт для приема и отправки самолетов ориентировочно до конца суток воскресенья, 11 октября.