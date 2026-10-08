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08 октября, 16:04

Политика

Хуситы призвали сотрудников нефтяных объектов Саудовской Аравии эвакуироваться из-за атак

Фото: ТАСС/ЕРА/YAHYA ARHAB

Хуситы призывают персонал нефтяных объектов на территории Саудовской Аравии уйти с рабочих мест из-за угрозы новых атак. С таким заявлением выступил военный представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа.

"Вооруженные силы предупреждают всех сотрудников из числа экспертов, инженеров и рабочих на всех саудовских нефтяных объектах избегать мест, которые представляют собой цели для наших сил", – говорится в заявлении в его телеграм-канале.

При этом угроза, по словам представителя движения, касается как объектов, которые уже подвергались атакам, так и новых целей.

Кроме того, Сариа вновь предупредил международные авиакомпании, пассажиров и сотрудников саудовских аэропортов об опасности нахождения в воздушном пространстве королевства.

Ранее хуситы атаковали международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде с помощью баллистической ракеты. До этого также было заявлено об ударах по аэропортам и НПЗ в Саудовской Аравии. Всего были проведены три крупные операции с использованием баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников.

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