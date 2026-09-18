Садовое кольцо закрыли из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 11:09

Город

Москва расширяет туристическое сотрудничество с другими регионами России

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

С начала 2026 года столица провела 12 региональных бизнес-миссий, направленных на развитие внутрироссийского туризма. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В ходе выездных мероприятий столица рассказала о своих туристических возможностях и провела B2B-переговоры с возможными партнерами в разных регионах страны. Представители города укрепили сотрудничество с Волгоградской, Тульской, Свердловской, Саратовской, Ростовской, Иркутской, Нижегородской, Самарской и Оренбургской областями, а также Хабаровским и Пермским краем и Санкт-Петербургом. Также планируется развивать связи с Омской, Калининградской, Кемеровской и Челябинской областями.

Достаточно тесно мегаполис взаимодействует с Тульской областью. В частности, только в этом году подписано три соглашения по туризму. Это должно поспособствовать взаимному продвижению туристического потенциала регионов.

Кроме того, планируется реализовать проект "Москва + Тульская область: путешествие сквозь традиции" и создать маршрут "Россия Льва Толстого". При этом некоторые мероприятия уже прошли – фестиваль "Усадьбы Москвы" включал в себя программу "Летнее путешествие. Москва – Ясная Поляна".

Мостуризм в марте также участвовал в совещании по развитию водного туризма в Волжском бассейне, в апреле – в выставке "Интурмаркет-2026" в Нижнем Новгороде, а в июне – в международном форуме "Путешествуй!" в столице.

Развивает город и детский туризм. В этом году Мостуризм также принял участие в трех событиях для юных россиян. Там была открыта креативная лаборатория "Москва", где столичные музеи провели мастер-классы. Кроме того, гости могли совершить виртуальное путешествие по мегаполису и пройти профориентационные тесты проекта "Город открытий".

Среди подобных мероприятий – фестиваль "Российская школьная весна" в Ставропольском крае, в котором приняли участие ребята из 80 субъектов страны. Также в Калужской области прошел фестиваль современного искусства "Архстояние детское", а в Республике Мордовии – всероссийский семейный туристический фестиваль "Больше чем путешествие".

Вместе с тем в Москве регионы могут рассказывать о своих достопримечательностях. Например, в марте на Тверском бульваре и на ВДНХ размещалась фотовыставка "Крым в моем сердце". В мае представители Красноярского края предлагали москвичам необычные маршруты по Енисею, северным территориям и историческим городам. А в августе в музее-заповеднике "Коломенское" прошли Дни Тульской области.

Тем временем с 25 по 27 сентября в столице состоится культурно-просветительская акция "Московские истории", приуроченная ко Всемирному дню туризма. Она объединит свыше 160 локаций – от музеев и театров до старинных усадеб. Гости смогут заглянуть за кулисы Центрального академического театра Российской армии или узнать больше о Китай-городе.

В Москве проведут более 500 экскурсий ко Всемирному дню туризма

Читайте также


городтуризмрегионы

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика