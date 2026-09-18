Москва расширяет туристическое сотрудничество с другими регионами России

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

С начала 2026 года столица провела 12 региональных бизнес-миссий, направленных на развитие внутрироссийского туризма. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В ходе выездных мероприятий столица рассказала о своих туристических возможностях и провела B2B-переговоры с возможными партнерами в разных регионах страны. Представители города укрепили сотрудничество с Волгоградской, Тульской, Свердловской, Саратовской, Ростовской, Иркутской, Нижегородской, Самарской и Оренбургской областями, а также Хабаровским и Пермским краем и Санкт-Петербургом. Также планируется развивать связи с Омской, Калининградской, Кемеровской и Челябинской областями.

Достаточно тесно мегаполис взаимодействует с Тульской областью. В частности, только в этом году подписано три соглашения по туризму. Это должно поспособствовать взаимному продвижению туристического потенциала регионов.

Кроме того, планируется реализовать проект "Москва + Тульская область: путешествие сквозь традиции" и создать маршрут "Россия Льва Толстого". При этом некоторые мероприятия уже прошли – фестиваль "Усадьбы Москвы" включал в себя программу "Летнее путешествие. Москва – Ясная Поляна".

Мостуризм в марте также участвовал в совещании по развитию водного туризма в Волжском бассейне, в апреле – в выставке "Интурмаркет-2026" в Нижнем Новгороде, а в июне – в международном форуме "Путешествуй!" в столице.

Развивает город и детский туризм. В этом году Мостуризм также принял участие в трех событиях для юных россиян. Там была открыта креативная лаборатория "Москва", где столичные музеи провели мастер-классы. Кроме того, гости могли совершить виртуальное путешествие по мегаполису и пройти профориентационные тесты проекта "Город открытий".

Среди подобных мероприятий – фестиваль "Российская школьная весна" в Ставропольском крае, в котором приняли участие ребята из 80 субъектов страны. Также в Калужской области прошел фестиваль современного искусства "Архстояние детское", а в Республике Мордовии – всероссийский семейный туристический фестиваль "Больше чем путешествие".

Вместе с тем в Москве регионы могут рассказывать о своих достопримечательностях. Например, в марте на Тверском бульваре и на ВДНХ размещалась фотовыставка "Крым в моем сердце". В мае представители Красноярского края предлагали москвичам необычные маршруты по Енисею, северным территориям и историческим городам. А в августе в музее-заповеднике "Коломенское" прошли Дни Тульской области.

Тем временем с 25 по 27 сентября в столице состоится культурно-просветительская акция "Московские истории", приуроченная ко Всемирному дню туризма. Она объединит свыше 160 локаций – от музеев и театров до старинных усадеб. Гости смогут заглянуть за кулисы Центрального академического театра Российской армии или узнать больше о Китай-городе.