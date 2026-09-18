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18 сентября, 11:13

Культура

Умер актер из сериала "Кадетство" Аркадий Куликов

Фото: МАХ/"Тверской государственный театр кукол"

Заслуженный артист России, ветеран Тверского государственного театра кукол Аркадий Куликов скончался 17 сентября в возрасте 76 лет. Об этом ТАСС рассказали в театре.

По словам собеседницы агентства, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Прощание с актером запланировано на 19 сентября в здании Тверского театра кукол.

Куликов родился 28 мая 1950 года. В 1972-м окончил Калининское культурно-просветительное училище и 1973 по 2016 год работал актером в Калининском (ныне – Тверском) театре кукол. В 1995 году он получил звание заслуженного артиста РФ.

В театре Куликов сыграл множество ролей. В частности, он принимал участие в спектаклях "Таинственный Гиппопотам", "Божественная комедия", "Маугли", "Арлекин, или слуга трех господ" и других. Кроме того, он снялся сериалах "Кадетство", "Провинциальные страсти", "Параллельно любви" и "История летчика".

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