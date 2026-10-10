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10 октября, 21:30

Город

Карта москвича стала одной из самых функциональных в мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный департамент информационных технологий представил международное исследование, согласно которому карта москвича стала одной из наиболее функциональных в мире. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Всего эксперты проанализировали 58 социальных карт из 33 стран мира. Специалисты смотрели на их функциональность, число льготных категорий, форматы цифровизации систем поддержки и наличие программ лояльности.

Согласно результатам исследования, самые распространенные функции социальных карт в мире – скидки в магазинах, льготный проезд и проход в музеи. При этом не так часто одна карта совмещает в себе возможности в области здравоохранения и образования.

Карту москвича можно использовать для проезда, записи в поликлинику, похода в библиотеку, оплаты обеда в школе или университете. Столичные учащиеся могут бесплатно посещать музеи, а горожане старшего поколения с ее помощью подтверждают поход на занятия "Московского долголетия". Некоторые категории граждан могут вызвать социальное такси или велопрокат.

В рамках исследования также были опрошены 1,4 тысячи владельцев карты москвича. 8 из 10 человек заявили, что знакомы с ее функциями и довольны ими. 96% используют карту для льготного проезда, 66% получают скидки в магазинах, 61% записывается в поликлинику.

Программа лояльности встречается во многих странах, но охватывает узкий круг граждан. Карта москвича же предоставляет скидки всем льготным категориям. Всего среди партнеров – свыше 180 организаций и более 9 тысяч точек.

Каждый год по карте москвича совершают свыше миллиарда льготных поездок. При этом в мире только 40% карт используется как полноценное средство для оплаты проезда, еще 15% лишь предоставляет скидку на билет.

Попасть в музеи, на курсы и в библиотеки можно только по 32% рассмотренных карт. Как правило, такая возможность есть лишь у пенсионеров. При этом карта москвича открывает бесплатный доступ к 440 библиотекам, 140 центрам долголетия, 125 культурным учреждениям.

Оформить карту москвича можно в электронном виде на mos.ru, а сведения о ней есть в личном кабинете. Портал также позволяет узнать ее статус. Только в прошлом году пользователи более 650 тысяч раз проверили состояние изготовления карты и свыше 420 тысяч раз применяли сервис проверки учащегося в реестре студентов.

Ранее в сервисе "Активный гражданин" горожане проголосовали за новый дизайн карты москвича в честь ее 25-летия. Всего выбрано шесть вариантов. Четыре из них вдохновлены архитектурой города, а два – это работы юных художниц, финалисток конкурса "Создай новую карту москвича".

Сергей Собянин: "Активные граждане" выбрали новый дизайн карты москвича

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