Зеленский заявил о введении военного положения на Украине

Фото: depositphotos/palinchak

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории страны. Об этом он сообщил в ходе своего обращения, размещенного в телеграм-канале.

Зеленский отметил, что Россия нанесла удар по военной инфраструктуре Украины.

Глава государства призвал граждан соблюдать спокойствие. Кроме того, он попросил украинцев оставаться дома.

"Мы сильные! Мы победим!" – добавил президент страны.

Ранее Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация Украины.

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что российские ВС не наносят ударов по городам Украины. Там подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

