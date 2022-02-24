В Белгородской области и Крыму отменили занятия в школах и детсадах

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Занятия в школах и детских садах отменили в районах Белгородской области, граничащих с Украиной. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем аккаунте в Instagram.

Он отметил, что областное правительство и экстренные службы продолжают работать в штатном режиме.

Также занятия отменены в школах городов и сел Крыма. Министр образования республики заявил РИА Новости, что такая мера принята до конца недели.

Ранее Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Кроме того, Путин призвал солдат Вооруженных сил Украины сложить оружие и идти домой. Российский лидер добавил, что ответственность за возможное кровопролитие окажется на совести правящего режима Украины.

