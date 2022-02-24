ВС России не наносят ударов по городам Украины – Минобороны РФ

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Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление Минобороны РФ.

"Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины", – отметили в министерстве.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

Ранее Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Глава государства объяснил, что страны НАТО давно перешли красную черту. Он отметил, что Россия 30 лет пыталась договориться с Альянсом о нерасширении на Восток. При этом страна сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа.

Кроме того, Путин призвал солдат вооруженных сил Украины сложить оружие и идти домой. Российский лидер добавил, что ответственность за возможное кровопролитие окажется на совести правящего режима Украины.

