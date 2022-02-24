МИД Германии призвал сограждан покинуть Украину

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Министерство иностранных дел Германии призвало сограждан покинуть Украину. В случае отсутствия такой возможности им рекомендовано оставаться в безопасном месте, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД ФРГ.
Кроме того, с 24 февраля Госдеп США приостановил предоставление консульских услуг в украинском Львове.
Помимо этого, из-за осложнения ситуации вокруг Украины в Киеве закрылось посольство Дании. Как сообщает МИД страны, такое решение было принято по соображениям безопасности.
Киев также покинули все российские дипломаты. Также они покинули генеральные консульства в Одессе, Харькове и Львове. До отъезда с Украины дипломаты выполнили все необходимые эвакуационные мероприятия в отношении имущества.
24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
После этого полеты гражданских самолетов над Украиной ограничили из-за возможных угроз. Ограничения установили в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов.
Украина закрыла свое воздушное пространство
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