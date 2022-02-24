МИД Германии призвал сограждан покинуть Украину

Фото: depositphotos/selensergen

Министерство иностранных дел Германии призвало сограждан покинуть Украину. В случае отсутствия такой возможности им рекомендовано оставаться в безопасном месте, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД ФРГ.

Кроме того, с 24 февраля Госдеп США приостановил предоставление консульских услуг в украинском Львове.

Помимо этого, из-за осложнения ситуации вокруг Украины в Киеве закрылось посольство Дании. Как сообщает МИД страны, такое решение было принято по соображениям безопасности.

Киев также покинули все российские дипломаты. Также они покинули генеральные консульства в Одессе, Харькове и Львове. До отъезда с Украины дипломаты выполнили все необходимые эвакуационные мероприятия в отношении имущества.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

После этого полеты гражданских самолетов над Украиной ограничили из-за возможных угроз. Ограничения установили в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов.