Все российские дипломаты эвакуированы из Киева

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Всех российских дипломатов эвакуировали из Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.

Они покинули посольство в Киеве, а также генеральные консульства в Одессе, Харькове и Львове. Отмечается, что до отъезда с Украины дипломаты выполнили все необходимые эвакуационные мероприятия в отношении имущества.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

После этого полеты гражданских самолетов над Украиной ограничили из-за возможных угроз. Ограничения установили в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов.

Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация ВС Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.

