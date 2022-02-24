В аэропортах Москвы отменили или задержали 20 рейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропортах Москвы задержали и отменили 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписания".

Во Внуково задержали три рейса и два отменили. При этом в Домодедово один самолет не взлетел вовсе.

В свою очередь, в Шереметьево изменили время вылета для одного рейса. При этом взлет 13 лайнеров там отменили.

Ранее в аэропортах Москвы фиксировали задержки и отмены 35 рейсов.

Больше всего корректировок случилось в аэропорту Шереметьево. Там задержали вылет одного самолета. При этом 21 рейс отменили.