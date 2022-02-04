Почти 40 авиарейсов задержано и отменено в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В аэропортах Москвы задержали и отменили почти 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписания".

В аэропорту Внуково отложен вылет 4 рейсов, еще 8 были отменены. В Шереметьево задержали 2 рейса, 20 отменили.

В аэропорту Домодедово задержали 2 рейса и еще 3 отменили.

4 февраля в столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит -5...-7 градусов. Ветер ожидается юго-западного направления с порывами до 8 метров в секунду.

В связи с прогнозируемой гололедицей в городе продлили действие предупреждения о желтом уровне погодной опасности. Оно будет действовать до 23:00 пятницы.