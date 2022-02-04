Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В пятницу в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет слабый снег. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Максимальная температура воздуха в Москве составит -5...-7 градусов, в Подмосковье – -5...-10 градусов. Ветер ожидается юго-западного направления с порывами до 8 метров в секунду.

"Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 75%", – говорится в сообщении.

В субботу, 5 февраля, в Москве ожидается морозная и солнечная погода без осадков, однако на следующий день город накроет снегопад, рассказал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он пояснил, что отсутствие осадков в субботу будет продиктовано повышенным атмосферным давлением.

Теплая погода в столице ожидается в начале следующей недели. Об этом ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его данным, 7 и 8 февраля температура воздуха в Москве будет находиться в диапазоне 0...-5 градусов и +4...-1 градус соответственно.