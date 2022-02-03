Синоптик объяснил появление "ложного" солнца в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец объяснил появление "ложного" солнца в Москве противодействием двух циклонов и двух антициклонов.
Синоптик пояснил, что противодействие возникло из-за нахождения города в "барической седловине".
"Паргелий, или "ложное" солнце, которое москвичи могли наблюдать сегодня, – явление не столь частое, хотя называть его невероятно редким я бы не стал", – сказал Тишковец РИА Новости.
Синоптик назвал данное оптическое явление уникальным для зимнего времени. По его словам, оно также возникает в результате преломления солнечного света кристаллами льда, которые формируют высококучевые и перисто-слоистые облака.
"Такие облака возникают, когда есть влияние атмосферного фронта, который несет облака верхнего и среднего яруса, – предвестник небольшого снега, который, я думаю, пройдет сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру", – добавил Тишковец.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в столице с понедельника, 7 февраля, ожидается очень теплая погода. Так, 7 и 8 февраля в Москве дневная температура окажется в диапазоне -5...0 градусов, а 9 февраля – от -1 до +4 градусов.
"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 3 февраля
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